Сбитый в центре Рязани пешеход взыскал с водителя полмиллиона рублей

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:24:47+03:00

Автомобиль, вылетевший на тротуар, нанес серьезные травмы проходившему мужчине. После ДТП тот не мог несколько месяцев работать

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Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по иску гражданина о взыскании компенсации морального вреда.

Суд первой инстанции установил, что в середине мая 2017 года в центре Рязани водитель автомобиля проехал на красный сигнал светофора в нарушении ПДД и врезался в легковушку. В результате ДТП автомобиль в неуправляемом состоянии вылетел на тротуар и сбил пешехода. Потерпевший получил многочисленные телесные повреждения.

В связи с причиненными повреждениями гражданин обратился в суд с иском к водителю, по вине которого произошло ДТП, о взыскании компенсации морального вреда.

Районный суд, исследовав материалы, в том числе заключения судебно-медицинских экспертиз, проведенных в рамках расследования уголовного дела, установил, что характер травм, иск гражданина удовлетворил частично и взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.

Областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Отметим, что речь идет о ДТП, которое произошло на улице Ленина. В тот вечер 19-летняя рязанка за рулем Mitsubishi Lаnсеr выехала на перекресток на красный сигнал светофора и врезалась в Audi А3 под управлением 20-летнего рязанца.

После столкновения Mitsubishi продолжил движение и сбил стоящего на тротуаре 27-летнего мужчину-пешехода.

В результате ДТП, пешеход, а также девушка-водитель Mitsubishi и две ее пассажирки – девушки 18 и 19 лет были доставлены в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU