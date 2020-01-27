За час на площади Ленина произошло два жестких ДТП

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:38:30+03:00

Аварии с участием легковушек, в том числе – такси, случились на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Маяковского

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Вечером 26 января на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Маяковского в течение часа произошло два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщается в группе «Автолюбители Рязани».

В первом случае в ДТП попали как минимум два автомобиля – KIA и Skoda. Последняя, к слову, использовалась как такси. Во втором – дорогу не поделили еще две легковушки.

Фото: https://vk.com/avtolubitelrzn62

«Сегодня аномальная зона у площади Ленина, не прошло и часа, как опять произошло ДТП почти на том же месте», — говорится в сообщении.

Официальной информации к настоящему времени пока не поступало. Подробности аварий уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU