Рязанец взыскал с убийцы отца 1 млн рублей

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:27:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанский районный суд рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда.

Из материалов дела следует, что в 2017 году ответчик во время разбоя причинил гражданину тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался.

Истец, являясь сыном убитого, испытывал и продолжает испытывать «сильные душевные переживания, связанные с утратой близкого родственника», и в связи с этим просил суд взыскать в его пользу компенсацию в 1 млн рублей.

Проанализировав представленные доказательства суд первой инстанции пришел к выводу, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

Решение суда не вступило в законную силу.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанец убил сожительницу одним ударом в селезенку

Ему не понравилось, что женщина не ночевала дома. Теперь его судьбу решит суд (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU