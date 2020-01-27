2020-01-27T07:27:12+03:00
Общество

Рязанец взыскал с убийцы отца 1 млн рублей

После гибели родственника мужчина продолжает испытывать «сильные душевные переживания»
Яков РЫКОВ
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Рязанец взыскал с убийцы отца 1 млн рублей.Рязанец взыскал с убийцы отца 1 млн рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Рязанский районный суд рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда.

Из материалов дела следует, что в 2017 году ответчик во время разбоя причинил гражданину тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался.

Истец, являясь сыном убитого, испытывал и продолжает испытывать «сильные душевные переживания, связанные с утратой близкого родственника», и в связи с этим просил суд взыскать в его пользу компенсацию в 1 млн рублей.

Проанализировав представленные доказательства суд первой инстанции пришел к выводу, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

Решение суда не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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