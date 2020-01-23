Открытие музейного центра Рязанского кремля снова перенесли

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:11:07+03:00

Срок сдачи нового здания переносится не в первый раз. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Долгострой на улице Соборной возводят с 2015 года

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Срок сдачи музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника перенесен на 2021 год. Об этом стало известно после публикации предварительного доклада федерального минкульта об итогах работы в 2012-2019 годах.

При этом полная версия документа будет доступна с 27 января. Об этом сообщил экс-министр культуры РФ Владимир Мединский на церемонии представления коллективу нового главы ведомства. Среди материалов, выложенных в открытый доступ, в разделе «Музейный бум» есть информация об открытии рязанского долгостроя на улице Соборной, возводимого с 2015 года.

Напомним, первоначально объект планировалось ввести в эксплуатацию в марте 2018 года. Подрядчиком выступает подмосковная компания «Рост-Е». В августе 2019-го Владимир Мединский пожаловался на медленное строительство в Генпрокуратуру. Последним сроком сдачи объекта назывался октябрь 2020-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU