2020-01-23T14:16:43+03:00
Происшествия

Отбивавшегося от двух полицейских пьяного водителя освободили из-под стражи

Суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, поместил подозреваемого под домашний арест
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Суд отказался оставлять под стражей 22-летнего рязанца, который подозревается в применении насилия в отношении представителей власти. Это он 24 декабря на парковке возле ТРЦ «Круиз» отбивался от двух полицейских.

Наряд прибыл на Солотчинское шоссе, 11 после сообщения о драке между молодыми людьми. Один из них, будучи пьяным, попытался оттуда уехать на своем ВАЗ-21099, протащил за собой патрульного, который схватился за ручку водительской двери, и протаранил автомобиль ППС. Затем, как ранее рассказали в Следственном комитете, мужчина ударил полицейского при задержании.

В итоге оба сотрудника МВД получили травмы: один при попытке схватить подозреваемого, второй из-за столкновения автомобилей (в тот момент он находился в салоне). Насилие квалифицировали как опасное для жизни и здоровья потерпевших - по ч.2 ст.318 УК РФ.

Следователь СК просил продлить задержанному срок содержания в СИЗО, однако суд, выслушав участников процесса и изучив материалы уголовного дела, это ходатайство не удовлетворил и избрал другую меру пресечения - домашний арест до 19 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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