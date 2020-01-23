2020-01-23T12:02:36+03:00
Спорт

Рязанская почта начала доставку паспортов болельщиков на Euro 2020

Они потребуются тем, кто уже приобрел билеты на матчи чемпионата в Санкт-Петербурге
Константин МОГИЛИН
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Фото: UEFAФото: UEFA
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Почта России организует доставку персонифицированных карт зрителей – FAN ID (паспортов болельщика) чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 в России.

Рязанские зрители матчей UEFA 2020 в Санкт-Петербурге могут получить отправления с вложением паспорта болельщика на Рязанском почтамте на улице Почтовой. При получении нужно предъявить тот же документ, который был указан при оформлении заявки на FAN ID.

Доставка FAN ID будет для болельщиков бесплатной. По России паспорта болельщика будут пересылаться до определенных отделений связи «заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения», в другие страны заказным регистрируемым мелким пакетом.

Каждому зрителю, купившему билет на матчи чемпионата в Санкт-Петербурге, нужно получить Паспорт болельщика. Оформить заявку на получение Паспорта болельщика необходимо до начала мероприятий, пройдя регистрацию на сайте www.fan-id.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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