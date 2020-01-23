2020-01-23T11:41:49+03:00
Общество

В минувшем году в Рязани выявили более 200 нарушений ПДД таксистами

В ГИБДД отчитались о результатах проверки перевозчиков в 2019 году
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба регионального УМВД.Фото: пресс-служба регионального УМВД.
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В 2019 году рязанская ГИБДД провела 102 мероприятия в рамках операции «Такси». В первую очередь дорожных полицейских интересовало соблюдение перевозчиками ПДД, а также государственной регистрации.

Во время рейдов инспекторы выявили 226 нарушений правил дорожного движения, со сторону водителей легкового такси. Кроме того, пресекли 124 нарушения, связанных с перевозкой пассажиров без государственной регистрации и без специального разрешения.

По данным пресс-службы регионального УМВД всего в регионе зарегистрировано 118 таксопарков. Выдано более 2000 разрешений на данный вид деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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