В минувшем году в Рязани выявили более 200 нарушений ПДД таксистами
В 2019 году рязанская ГИБДД провела 102 мероприятия в рамках операции «Такси». В первую очередь дорожных полицейских интересовало соблюдение перевозчиками ПДД, а также государственной регистрации.
Во время рейдов инспекторы выявили 226 нарушений правил дорожного движения, со сторону водителей легкового такси. Кроме того, пресекли 124 нарушения, связанных с перевозкой пассажиров без государственной регистрации и без специального разрешения.
По данным пресс-службы регионального УМВД всего в регионе зарегистрировано 118 таксопарков. Выдано более 2000 разрешений на данный вид деятельности.
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ИСТОЧНИК KP.RU