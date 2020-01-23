2020-01-23T10:03:27+03:00
Происшествия

Рязанские следователи просят помочь в поиске убийцы

Преступление совершено еще в октябре. Тело жертвы обнаружили в квартире на улице Новоселов
Антон КОНОВАЛОВ
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Следственный комитет устанавливает личность человека, от рук которого, предположительно, погиб рязанец. Тело мужчины 1984 года рождения с ранами на голове обнаружено в его квартире в доме №42 по улице Новоселов.

Экспертиза подтвердила, что он погиб от черепно-мозговой травмы. Нанес их, по всей видимости, неизвестный, в компании с которым 10 октября ныне покойный возвращался домой, будучи сильно пьяным.

Приметы того, с кем убитого видели в последний раз, называются следующие: «славянская внешность, рост 165-170 см, среднего телосложения, на вид около 40-45 лет, кожа смуглая, волосы короткие темного цвета с сединой, лицо круглое». Одет он был в черную куртку.

Связаться со следователем можно по телефонам: (4912) 96-09-63 или 8(915)591-72-98.

ИСТОЧНИК KP.RU

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