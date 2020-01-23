2020-01-23T09:44:32+03:00
Общество

Приставы начали взыскивать 4 млрд рублей с рязанского завода-загрязнителя

Речь об ООО «БиоФармКомбинат», устроившем экологическую катастрофу в Михайловском и Пронском районах
Антон КОНОВАЛОВ
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Предприятие ООО «БиоФармКомбинат». Фото: ОНФПредприятие ООО «БиоФармКомбинат». Фото: ОНФ
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Служба судебных приставов возбудила исполнительное производство, по которому с ООО «БиоФармКомбинат» должны взыскать 3,8 млрд рублей. Это сумма ущерба рекам Кердь и Амшанка в Михайловском и Пронском районах, пострадавшим от выбросов предприятия в августе-сентябре 2018 года.

Тогда в реках помутнела вода и стала массово гибнуть рыба. На месте побывали активисты ОНФ, увидели масштаб экологической катастрофы и призвали власти создать межведомственную комиссию. В итоге региональное минприродопользования провело исследование, которое показало многократное превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, и обратилось в суд

Областной арбитраж иск удовлетворил, а апелляционная инстанция это решение подтвердила. Опасаясь, что «БиоФармКомбинат» попытается каким-либо образом уклониться от исполнения судебного акта, чиновники попросили арестовать счета организации, но получили отказ. Не помогла и кассационная жалоба - ее оставили без удовлетворения 16 января.

Так выглядела река Кердь летом 2018-го. Фото: администрация Пронского района.

Так выглядела река Кердь летом 2018-го. Фото: администрация Пронского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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