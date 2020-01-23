2020-01-23T07:34:06+03:00
Общество

Рязанка, вынесшая корзину продуктов из «Пятерочки», попала на видео

Женщина с напарником якобы похитила товаров на 3 тысячи рублей
Яков РЫКОВ
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Фото: Rzn Life.Фото: Rzn Life.
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В паблике Rzn Life опубликовали запись с камеры видеонаблюдения магазина «Пятерочки», расположенного на улице 3-Бутырки. Судя по кадрам, женщина средних лет торопливо вышла вместе с корзиной с продуктами из торгового зала, где ее поджидал мужчина.

«Девушка зашла со своей корзиной в магазин, набрала ее полную, а после ее ждали на выходе, чтобы открылась дверь, так как она работает в одну сторону. Унесли продуктов примерно на 3 тысячи рублей», — говорится в подписи к видео.

Отметим, что в последнее время участились случаи, когда сотрудники супермаркетов, не разобравшись, не вызвав на место полицию, выкладывают записи с камер видеонаблюдения в социальные сети.

Как из супермаркета вынесли корзину с продуктами.Источник видео: RZN_Life

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ИСТОЧНИК KP.RU

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