Рязанка, вынесшая корзину продуктов из «Пятерочки», попала на видео
В паблике Rzn Life опубликовали запись с камеры видеонаблюдения магазина «Пятерочки», расположенного на улице 3-Бутырки. Судя по кадрам, женщина средних лет торопливо вышла вместе с корзиной с продуктами из торгового зала, где ее поджидал мужчина.
«Девушка зашла со своей корзиной в магазин, набрала ее полную, а после ее ждали на выходе, чтобы открылась дверь, так как она работает в одну сторону. Унесли продуктов примерно на 3 тысячи рублей», — говорится в подписи к видео.
Отметим, что в последнее время участились случаи, когда сотрудники супермаркетов, не разобравшись, не вызвав на место полицию, выкладывают записи с камер видеонаблюдения в социальные сети.
Как из супермаркета вынесли корзину с продуктами.Источник видео: RZN_Life
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ИСТОЧНИК KP.RU