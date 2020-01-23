2020-01-23T06:56:18+03:00
Общество

В «Пьяном парке» Рязани запретили любую застройку

Объект культурного наследия встал под охрану региональных властей
Александр РАДЫГИН
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В «Пьяном парке» Рязани запретили любую застройку.В «Пьяном парке» Рязани запретили любую застройку.
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Инспекция по охране культурного наследия утвердила границы территории объекта «Летний клуб дворянского собрания с парком» 1905 года, расположенного по адресу: улица Урицкого, 72. Речь идет о деревянном резном здании в Нижнем городском саду («Пьяном парке»).

На территории объекта культурного наследия запрещается:

- строить объекты капитального строительства и увеличивать пространства;

- проводить земляные и строительные работы, кроме работ по сохранению объекта культурного наследия или природной среды.

Разрешается в парке размещать некапитальные строения и временные (сезонные) сооружения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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