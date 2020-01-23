В «Пьяном парке» Рязани запретили любую застройку
Инспекция по охране культурного наследия утвердила границы территории объекта «Летний клуб дворянского собрания с парком» 1905 года, расположенного по адресу: улица Урицкого, 72. Речь идет о деревянном резном здании в Нижнем городском саду («Пьяном парке»).
На территории объекта культурного наследия запрещается:
- строить объекты капитального строительства и увеличивать пространства;
- проводить земляные и строительные работы, кроме работ по сохранению объекта культурного наследия или природной среды.
Разрешается в парке размещать некапитальные строения и временные (сезонные) сооружения.
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ИСТОЧНИК KP.RU