В Рязани удешевят проезд еще на одном маршруте
Эту акцию «УмКА» распространяет только на один вид карты и на один тарифный план
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С 1 февраля рязанцы могут платить 21 рубль вместо 23-х еще на одном городском маршруте - №32 (ул. Новоселов, 60 – Октябрьский городок). Обслуживает его ИП Попова Е.А.
Правда, эту акцию оператор автоматизированной системы оплаты проезда «УмКА» распространяет только на обладателей карт «Городская» с тарифом «Электронный кошелек».
Напомним, ранее коммерческие перевозчики предоставили возможность сэкономить пассажирам следующих маршрутов: №№41, 41а, 47, 47а, 49, 73а, 85, 85б, 88, 98 (все – «Рязаньтрансавто»), 77 (ИП Сережин С.И.).
ИСТОЧНИК KP.RU