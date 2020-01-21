Власти Рязани прокомментировали случаи ударов током собак во время выгула
В администрации Рязани прокомментировали жалобы рязанцев на то, что их собак во время выгула бьет током. Напомним, по словам жителей города, их питомцев бьет током в районе гостиницы «Старый город» и со стороны бывшей социальной столовой на улице Мюнстерской. Кроме того, говорят, что подобные инциденты случались в Дубовой аллее в Дашках (читать подробнее).
«По данным управления энергетики и ЖКХ, городские электросети, которые могли бы привести к таким последствиям, на указанных участках не проложены», — заявили в пресс-службе администрации Рязани.
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ИСТОЧНИК KP.RU