В новую БСМП требуется ряд специалистов – открыты вакансии
Новая больница скорой медицинской помощи (БСМП) опубликовала список вакантных должностей. Медицинскому учреждению требуются как в травматологический пункт, так и в круглосуточный стационар.
Итак, травмпункт новой БСМП нуждается в следующих специалистах:
- врач травматолог-ортопед;
- медицинская сестра;
- регистратор;
- уборщики.
В стационар БСМП требуются:
- медицинская сестра операционная;
- медицинская сестра палатная;
- врач-невролог;
- врач-терапевт.
Напомним, новая БСМП на 540 коек расположена в Рязани на улице Гоголя. Построили весь комплекс больницы за 4,5 миллиарда рублей. За эти деньги возвели сам комплекс и оснастили его, как говорится, по последнему слову техники (читать подробнее).
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Рязань, ул.Дзержинского, 11.
Телефон для справок: 8 (4912) 76-37-04 (отдел кадров).
Адрес электронной почты для резюме: bsmpryazan@inbox.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU