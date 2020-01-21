В новую БСМП требуется ряд специалистов – открыты вакансии

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:39:42+03:00

В сотрудниках нуждаются травматологический пункт и круглосуточный стационар

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Новая больница скорой медицинской помощи (БСМП) опубликовала список вакантных должностей. Медицинскому учреждению требуются как в травматологический пункт, так и в круглосуточный стационар.

Итак, травмпункт новой БСМП нуждается в следующих специалистах:

- врач травматолог-ортопед;

- медицинская сестра;

- регистратор;

- уборщики.

В стационар БСМП требуются:

- медицинская сестра операционная;

- медицинская сестра палатная;

- врач-невролог;

- врач-терапевт.

Напомним, новая БСМП на 540 коек расположена в Рязани на улице Гоголя. Построили весь комплекс больницы за 4,5 миллиарда рублей. За эти деньги возвели сам комплекс и оснастили его, как говорится, по последнему слову техники (читать подробнее).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Рязань, ул.Дзержинского, 11.

Телефон для справок: 8 (4912) 76-37-04 (отдел кадров).

Адрес электронной почты для резюме: bsmpryazan@inbox.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU