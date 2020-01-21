В Рязани молодой человек выжил, упав с девятого этажа
20 января с улицы Нахимова в Рязани госпитализировали 18-летнего парня. Полученные им многочисленные травмы были характерны для падения с большой высоты.
Такую информацию медики передали в правоохранительные органы около 17 часов, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД.
Выехав на место происшествия и в больницу, сотрудники полиции выяснили, что молодой человек выпал из окна многоквартирного дома с высоты 9 этажа. Проверка продолжается.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани из окна восьмого этажа выпал мужчина
Трагедия произошла в одной из многоэтажек Песочни (подробнее).
В Рязани госпитализировали выпавшую с восьмого этажа женщину
Инцидент произошел вечером воскресенья на улице Тимакова (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU