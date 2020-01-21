В Рязани молодой человек выжил, упав с девятого этажа

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:27:34+03:00

Он госпитализирован с многочисленными травмами. Полиция проводит проверку

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20 января с улицы Нахимова в Рязани госпитализировали 18-летнего парня. Полученные им многочисленные травмы были характерны для падения с большой высоты.

Такую информацию медики передали в правоохранительные органы около 17 часов, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД.

Выехав на место происшествия и в больницу, сотрудники полиции выяснили, что молодой человек выпал из окна многоквартирного дома с высоты 9 этажа. Проверка продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU