2020-01-21T09:58:08+03:00
Общество

В Скопине появится виртуальный концертный зал за 5,7 млн рублей

В местном дворце культуры скоро будут транслировать филармонические концерты
Антон КОНОВАЛОВ
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Так проходят трансляции в Тольяттинской филармонии. Фото: vk.com/filarmanТак проходят трансляции в Тольяттинской филармонии. Фото: vk.com/filarman
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Во дворце культуры города Скопина появится виртуальный концертный зал. Это уже существующее помещение, но оборудованное для регулярных трансляций концертов, причем именно филармонических.

Деньги выделяются в рамках федерального проекта «Цифровая культура» и областной программы «Развитие культуры и туризма» - совокупно 5,7 млн рублей.

«Для повышения доступа жителей Российской Федерации к произведениям филармонической музыки», - такую цель декламирует Минкульт.

Указанную сумму потратят на оснащения виртуального зала необходимым оборудованием, сценическими конструкциями и конструктивными элементами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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