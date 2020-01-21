В Скопине появится виртуальный концертный зал за 5,7 млн рублей
Во дворце культуры города Скопина появится виртуальный концертный зал. Это уже существующее помещение, но оборудованное для регулярных трансляций концертов, причем именно филармонических.
Деньги выделяются в рамках федерального проекта «Цифровая культура» и областной программы «Развитие культуры и туризма» - совокупно 5,7 млн рублей.
«Для повышения доступа жителей Российской Федерации к произведениям филармонической музыки», - такую цель декламирует Минкульт.
Указанную сумму потратят на оснащения виртуального зала необходимым оборудованием, сценическими конструкциями и конструктивными элементами.
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ИСТОЧНИК KP.RU