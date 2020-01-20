2020-01-20T21:49:30+03:00
Общество

Весной в Рязани появится выделенная полоса для общественного транспорта

На каких улицах сделают выделенку, администрация города пока не сообщает
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Весной в Рязани появится выделенная полоса для общественного транспорта.Весной в Рязани появится выделенная полоса для общественного транспорта.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Весной на дорогах Рязани появится выделенная полоса для движения общественного транспорта. Кроме того, уже в феврале на маршруты выйдут порядка 30 троллейбусов с «хорошими техническими характеристиками». Об этом сообщает ТКР со ссылкой на начальника городского управления Андрей Михно.

Чиновник на встрече с председателями комитетов ТОС рассказал, что в 2019 году ряд маршруток коснулись изменения. Вскоре новый 46-й маршрут свяжет Семчино и Олимпийский городок. Продолжается и переход на автобусы большей вместимости, как итог меньше нарушений.

Напомним, по состоянию на 20 января в Рязань прибыли 25 бывших московских троллейбусов. Как сообщили в администрации областного центра, перевезти все 78 машин планируется до 1 марта (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В администрации Рязани отказались говорить об уголовном прошлом Алексея Розвезева

На письменный запрос городские власти ответили так, как посчитали нужным, скрыв от общественности важную информацию о руководителе УРТ (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Весной в Рязани появится выделенная полоса для общественного транспорта
В Рязани выявили случаи заражения вирусом H1N1
Бывшие московские троллейбусы начнут ездить по Рязани в феврале
В Рязани выступит хор Валаамского монастыря
Рязанка пожаловалась на невыплату зарплаты в детсаду №126
Любимов пообещал помогать рязанскому приборному заводу
«Ну, вы все понимаете»: в РГУ имени Есенина работают силовики
В администрации Рязани отказались говорить об уголовном прошлом Алексея Розвезева
Заключение о причинах смерти птиц в Рязани сделали конфиденциальным
Коммерческая недвижимость в центре города от «Мармакс»
Любимов просит рассказать ему о проблемах Клепиковского района
За две недели рыбнадзор изъял у рязанских браконьеров только сети. Рыбы не было
Пьяный рязанец устроил погром в приемном отделении ОКБ