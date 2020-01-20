Весной в Рязани появится выделенная полоса для общественного транспорта

20 Янв. 2020 2020-01-20T21:49:30+03:00

На каких улицах сделают выделенку, администрация города пока не сообщает

Изменить размер текста: A A

Весной на дорогах Рязани появится выделенная полоса для движения общественного транспорта. Кроме того, уже в феврале на маршруты выйдут порядка 30 троллейбусов с «хорошими техническими характеристиками». Об этом сообщает ТКР со ссылкой на начальника городского управления Андрей Михно.

Чиновник на встрече с председателями комитетов ТОС рассказал, что в 2019 году ряд маршруток коснулись изменения. Вскоре новый 46-й маршрут свяжет Семчино и Олимпийский городок. Продолжается и переход на автобусы большей вместимости, как итог меньше нарушений.

Напомним, по состоянию на 20 января в Рязань прибыли 25 бывших московских троллейбусов. Как сообщили в администрации областного центра, перевезти все 78 машин планируется до 1 марта (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В администрации Рязани отказались говорить об уголовном прошлом Алексея Розвезева

На письменный запрос городские власти ответили так, как посчитали нужным, скрыв от общественности важную информацию о руководителе УРТ (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU