В Рязани выявили случаи заражения вирусом H1N1

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:23:43+03:00

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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом 13-19 января. В ходе мониторинга обнаружились единичные случаи заражения вирусом H1N1 – возбудителем самого распространенного типа гриппа.

При этом в пейзаже циркулирующих вирусов (такую живописную формулировку применяют специалисты) преобладали те из них, которые имеют негриппозную этиологию. Это возбудители респираторно-синцитиальной инфекции, парагриппа, а также аденовирусы и другие.

Порог заболеваемости ОРВИ, согласно официальной статистике, не превышен. По области показатели на 19,9% ниже пороговых, а в Рязани – на 6%. Большая часть заболевших (69,2%) – это дети в возрасте от 3 до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU