2020-01-20T17:21:24+03:00
Общество

Бывшие московские троллейбусы начнут ездить по Рязани в феврале

А перевезти их все из столицы планируется до 1 марта
Поделиться:
Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
Изменить размер текста:

По состоянию на 20 января в Рязань прибыли 25 бывших московских троллейбусов. Как сообщили в администрации областного центра, перевезти все 78 машин планируется до 1 марта.

Кроме того, теперь известно, когда эта техника начнет курсировать по городу. МУП «УРТ» планирует выпускать ее в рейс с начала февраля.

Пока же троллейбусы проходят техническое обслуживание и укомплектовываются всем необходимым. Напомним, их правительство Москвы передало по договоренности с правительством Рязанской области.

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24