Бывшие московские троллейбусы начнут ездить по Рязани в феврале
А перевезти их все из столицы планируется до 1 марта
Фото: admrzn.ru
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По состоянию на 20 января в Рязань прибыли 25 бывших московских троллейбусов. Как сообщили в администрации областного центра, перевезти все 78 машин планируется до 1 марта.
Кроме того, теперь известно, когда эта техника начнет курсировать по городу. МУП «УРТ» планирует выпускать ее в рейс с начала февраля.
Пока же троллейбусы проходят техническое обслуживание и укомплектовываются всем необходимым. Напомним, их правительство Москвы передало по договоренности с правительством Рязанской области.
Фото: admrzn.ru
Фото: admrzn.ru
ИСТОЧНИК KP.RU