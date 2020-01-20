Бывшие московские троллейбусы начнут ездить по Рязани в феврале

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:21:24+03:00

А перевезти их все из столицы планируется до 1 марта

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По состоянию на 20 января в Рязань прибыли 25 бывших московских троллейбусов. Как сообщили в администрации областного центра, перевезти все 78 машин планируется до 1 марта.

Кроме того, теперь известно, когда эта техника начнет курсировать по городу. МУП «УРТ» планирует выпускать ее в рейс с начала февраля.

Пока же троллейбусы проходят техническое обслуживание и укомплектовываются всем необходимым. Напомним, их правительство Москвы передало по договоренности с правительством Рязанской области.

Фото: admrzn.ru

Фото: admrzn.ru

ИСТОЧНИК KP.RU