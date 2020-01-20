2020-01-20T16:57:32+03:00
Звезды

В Рязани выступит хор Валаамского монастыря

Горожане смогут услышать обладателя редкого певческого голоса бас-профундо Михаила Круглова
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Фото: из архива "КП".Фото: из архива "КП".
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20 января в 19 часов в Рязанском областном театре драмы выступит уникальный творческий коллектив - хор Валаамского монастыря, с рождественской концертной программой «Свет Христов просвещает всех».

В программе прозвучат яркие и эмоционально глубокие произведения праздника. Древние распевы, которыми славится Валаамский монастырь, погрузят слушателя в первые века христианства, откуда берет истоки знаменный, или как теперь его называют на острове, валаамский распев.

Вместе с хором Рязань посетит его солист, обладатель редкого певческого голоса - бас-профундо,.

В концерте прозвучат произведения П. Чеснокова, С. Рахманинова, а также сочинения, написанные специально для рождественской программы руководителем хора Александром Бордаком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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