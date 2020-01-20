В Рязани выступит хор Валаамского монастыря
20 января в 19 часов в Рязанском областном театре драмы выступит уникальный творческий коллектив - хор Валаамского монастыря, с рождественской концертной программой «Свет Христов просвещает всех».
В программе прозвучат яркие и эмоционально глубокие произведения праздника. Древние распевы, которыми славится Валаамский монастырь, погрузят слушателя в первые века христианства, откуда берет истоки знаменный, или как теперь его называют на острове, валаамский распев.
Вместе с хором Рязань посетит его солист, обладатель редкого певческого голоса - бас-профундо,.
В концерте прозвучат произведения П. Чеснокова, С. Рахманинова, а также сочинения, написанные специально для рождественской программы руководителем хора Александром Бордаком.
ИСТОЧНИК KP.RU