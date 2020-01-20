Любимов пообещал помогать рязанскому приборному заводу

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:06:30+03:00

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20 января губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с руководством АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и входящего в этот концерн АО «ГРПЗ».

— Приборный завод для нас очень важен, — заявил Любимов. — Мы стараемся постоянно мониторить те процессы, которые там происходят, помогать, насколько это возможно. Фонд развития промышленности региона вместе с руководством предприятия занимаются сейчас поиском возможного финансирования для увеличения производительности труда в рамках нацпроекта, закупки нового оборудования для того, чтобы завод смог выполнять большие объемы и, соответственно, больше зарабатывать.

По словам главы региона, если завод будет развиваться, то будет развиваться и экономика области.

— Со своей стороны мы обязательно продолжим оказывать всю возможную помощь предприятию, в том числе в решении важных вопросов на федеральном уровне, — пообещал губернатор.

Напомним, генеральный директор АО «Государственный Рязанский приборный завод» Павел Будагов покинул должность. С 20 января управленец работает замруководителя АО «КРЭТ» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU