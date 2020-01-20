Любимов пообещал помогать рязанскому приборному заводу
20 января губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с руководством АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и входящего в этот концерн АО «ГРПЗ».
— Приборный завод для нас очень важен, — заявил Любимов. — Мы стараемся постоянно мониторить те процессы, которые там происходят, помогать, насколько это возможно. Фонд развития промышленности региона вместе с руководством предприятия занимаются сейчас поиском возможного финансирования для увеличения производительности труда в рамках нацпроекта, закупки нового оборудования для того, чтобы завод смог выполнять большие объемы и, соответственно, больше зарабатывать.
По словам главы региона, если завод будет развиваться, то будет развиваться и экономика области.
— Со своей стороны мы обязательно продолжим оказывать всю возможную помощь предприятию, в том числе в решении важных вопросов на федеральном уровне, — пообещал губернатор.
Напомним, генеральный директор АО «Государственный Рязанский приборный завод» Павел Будагов покинул должность. С 20 января управленец работает замруководителя АО «КРЭТ» (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В администрации Рязани отказались говорить об уголовном прошлом Алексея Розвезева
На письменный запрос городские власти ответили так, как посчитали нужным, скрыв от общественности важную информацию о руководителе УРТ (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU