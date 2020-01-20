«Ну, вы все понимаете»: в РГУ имени Есенина работают силовики

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:44:13+03:00

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20 января в РГУ имени С.А. Есенина нагрянули силовики. По данным целого ряда региональных СМИ, в вузе проводилась выемка документов. Силовики якобы работали в планово-экономическом отделе, у директора научно-исследовательского института труда и социально-трудовых отношений Сергея Карташова и в приемной ректора Андрея Минаева.

В самом вузе информацию об оперативно-следственных действиях не подтвердили и не опровергли, добавив лишь многозначительное, «ну, вы все понимаете».

Кто именно из силовиков работает в вузе тоже пока неизвестно. Региональные УМВД и Следственный комитет сообщили, что их сотрудников в университете не было.

Кроме того, как сообщил «Комсомолке» один из сотрудников вуза, «какой-то необычной активности» в главном корпусе не было.

— Ни каких-то необычных машин или людей в здании я не видел, все работают, все спокойно. Возможно, следственные действия проходят где-то локально и за закрытыми дверями, но лично я ничего не видел, - сообщил собеседник.

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Ранее в некоторых СМИ говорилось о возможной ликвидации этого подразделения РГУ (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU