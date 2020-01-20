Заключение о причинах смерти птиц в Рязани сделали конфиденциальным
Управление ветеринарии ответило на запрос общественной организации «Дышим чистым», потребовавшей обнародовать результаты исследования умерших в Рязани птиц. В бюджетном учреждении, которое выступило заказчиком, сослались на конфиденциальность информации.
В ключевом абзаце письма за подписью Людмилы Гавриковой (начальница управления) дословно говорится: «В соответствии с заключенным <…> договором стороны обязуются сохранять конфиденциальность полученной информации и передавать ее третьим лицам только с предварительного письменного разрешения».
Исполнителем по договору значится ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория города Орла». Туда-то «с просьбой получить письменное разрешение» рязанские госслужащие якобы и обратились.
Активисты задаются вопросом:
- Зачем тогда данный документ [заключение экспертов] вообще нужен, если его невозможно предъявить общественности?
Напомним, еще в декабре губернатор Николай Любимов, несмотря на упомянутое условие, заявил:
– Причиной смерти стали токсины, которые попали через желудочно-кишечный тракт. Чтобы они погибли из-за состояния воздуха, превышение ПДК должно было быть в сотни раз.
Тогда же глава региона пообещал, что позднее опубликуют и акт лабораторного исследования, однако его подчиненные почему-то успокаивать людей не торопятся.
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ИСТОЧНИК KP.RU