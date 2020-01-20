Заключение о причинах смерти птиц в Рязани сделали конфиденциальным

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:45:04+03:00

На его обнародование управление ветеринарии якобы запросило разрешение, хотя Николай Любимов высказывался о результатах исследования еще в декабре

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Управление ветеринарии ответило на запрос общественной организации «Дышим чистым», потребовавшей обнародовать результаты исследования умерших в Рязани птиц. В бюджетном учреждении, которое выступило заказчиком, сослались на конфиденциальность информации.

В ключевом абзаце письма за подписью Людмилы Гавриковой (начальница управления) дословно говорится: «В соответствии с заключенным <…> договором стороны обязуются сохранять конфиденциальность полученной информации и передавать ее третьим лицам только с предварительного письменного разрешения».

Исполнителем по договору значится ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория города Орла». Туда-то «с просьбой получить письменное разрешение» рязанские госслужащие якобы и обратились.

Активисты задаются вопросом:

- Зачем тогда данный документ [заключение экспертов] вообще нужен, если его невозможно предъявить общественности?

Напомним, еще в декабре губернатор Николай Любимов, несмотря на упомянутое условие, заявил:

– Причиной смерти стали токсины, которые попали через желудочно-кишечный тракт. Чтобы они погибли из-за состояния воздуха, превышение ПДК должно было быть в сотни раз.

Тогда же глава региона пообещал, что позднее опубликуют и акт лабораторного исследования, однако его подчиненные почему-то успокаивать людей не торопятся.

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Пока жители гадают, в чем причина, специалисты дают неутешительные прогнозы, а власти делают вид, что все хорошо (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU