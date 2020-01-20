2020-01-20T12:36:03+03:00
Недвижимость

Коммерческая недвижимость в центре города от «Мармакс»

В помещениях ЖК «Наследие Современности» можно реализовать различные проекты: от уютной кофейни или пекарни до просторного современного офиса
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Жилой комплекс бизнес-класса «Наследие Современности».Жилой комплекс бизнес-класса «Наследие Современности».
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«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в жилом комплексе бизнес-класса «Наследие Современности» в центре города.

Успех бизнеса зависит не только от выбранной сферы, обслуживания и ситуации на рынке. Одну из важных ролей здесь играет расположение, поэтому необходимо заранее позаботиться о том, где вы начнете новое дело.

- В нашем жилом комплексе предусмотрен коммерческий этаж. Мы спроектировали помещения, которые подойдут как для малого так и для среднего или большого бизнеса. Благодаря расположению на первой линии в центре города, у вас всегда будет трафик для бизнеса и условия для развития, — отметили в компании.

Коммерческая недвижимость в ЖК «Наследие Современности».

Коммерческая недвижимость в ЖК «Наследие Современности».

Девелопер отметил, что помещения оснащены современными инженерными системами: пожарная сигнализация, индивидуальное отопление, шумоизоляция.

- Высота потолков на 1-ом коммерческом этаже более 4,5 м, также мы устанавливаем витринные окна — это поможет вам спланировать интерьер и экстерьер вашего бизнеса, — поделились «Мармакс». — Наши функциональные планировки позволят реализовать проекты: от уютной кофейни или пекарни до просторного современного офиса.

Коммерческая недвижимость в ЖК «Наследие Современности».

Коммерческая недвижимость в ЖК «Наследие Современности».

Отметим, что девелопер предусмотрел гостевую парковку, чтобы ваши клиенты чувствовали комфорт с первых минут.

- Мы понимаем, как важен вопрос с парковочными местами в городе, особенно в центре! Для жителей комплекса предусмотрен подземный паркинг, для ваших клиентов — парковка рядом с вашим помещением», — сообщили в «Мармакс».

Центр, функциональные планировки, помещения от 80 до 364 кв.м, витринные окна, гостевая парковка и современные инженерные системы — все это делает коммерческие помещения от компании «Мармакс» уникальными.

Подробности о коммерческой недвижимости «Мармакс» вы узнаете по телефону 500-005.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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