Любимов просит рассказать ему о проблемах Клепиковского района

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:06:01+03:00

Изменить размер текста: A A

21 января губернатор Рязанской области Николай Любимов посетит с рабочей поездкой Клепиковский район. В связи с этим глава региона попросил жителей муниципалитета рассказать ему о наиболее острых для них проблемах.

«Мне важно узнать ваше мнение о том, на что стоит обратить особое внимание. Пишите в комментариях к этому посту!», - обратился губернатор на своей официальной страничке в «Вконтакте».

И уже буквально через пять минут после публикации поста, появились первые отклики – плохие дороги, мусор у реки Пра и многое другое.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Битва за Пру: как 30 лет назад норильский комбинат чуть не уничтожил мещерскую реку

В 1989 году пойму водоема недалеко от деревни Владычино Клепиковского района атаковали экскаваторы и самосвалы. Только вмешательство «зеленых», журналистов, писателей и простых людей предотвратило экологическую катастрофу (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU