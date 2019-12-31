В Рязани 1 января обещают снег, ветер и гололедицу
1 января в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Кроме того, в первый день 2020 года в Рязани возможны гололед, налипание мокрого снега.
Днем местами небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер северо- западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1°С, днем -4...+1°С.
Опасные метеорологические явления не прогнозируются, но есть риск возникновения происшествий и, как следствие, человеческих жертв, от падения деревьев и широкоформатных конструкций.
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ИСТОЧНИК KP.RU