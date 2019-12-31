2019-12-31T18:39:47+03:00
Происшествия

Не дождавшись Нового года, рязанец под «белочкой» чуть не задушил бабушку

Мужчина спрятал бутылку водки, но не смог поутру ее найти. Он тут же во всем обвинил престарелую пенсионерку
Яков РЫКОВ
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Не дождавшись Нового года, рязанец под «белочкой» чуть не задушил бабушку.Не дождавшись Нового года, рязанец под «белочкой» чуть не задушил бабушку.Фото: Алексей ФОКИН
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31 декабря в дежурную часть обратилась 87-летняя жительница села Бурминка Александро-Невского района, которая сообщила, что дома ее 38-летний пьяный внук угрожает убийством. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, мужчина давно проживает в Бурминке с престарелой бабушкой. Накануне внук в очередной раз пришел домой пьяным. Он принес бутылку алкоголя, и, перед тем, как лечь спать, спрятал ее.

Утром он просунулся, но найти спиртное не смог - забыл место.

Расстроенный внучок, которого, по всей видимости, посетила «белочка», тут же обвинил бабушку, мол, это она убрала или выпила бутылку. Пожилая женщина отрицала, пыталась усовестить внука, но тот не унимался, набросился на бабушку и начал ее душить.

В отношении злоумышленника полиция возбудила уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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