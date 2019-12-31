В новогодние каникулы в Рязани пройдет ночная лыжная гонка
4 января под Рязанью в биатлонном комплексе «Азмаз» состоится турнир «Ночная лыжная гонка». Заявки на участие можно присылать уже сейчас на адрес электронной почты az.sportclub@mail.ru.
Отметим, что название гонки – «ночная» исключительно условное, так как все мероприятие планируется закончить до 22:00.
В программе мероприятия:
- 18:00 — начало работы мандатной комиссии;
- 19:30-20:00 — выдача стартовых номеров;
- 20:00 — открытие мероприятия «Ночная лыжная гонка»;
- 20:20 — старт соревнований;
- 21:30-21:50 — церемония награждения.
ВАЖНО!
Старт будет парным по два человека, через каждые 30 секунд. Стиль — свободный.
Мужчины пробегут 4 км (4 круга), женщины - 2 км (2 круга).
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ИСТОЧНИК KP.RU