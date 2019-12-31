2019-12-31T16:50:29+03:00
Спорт

В новогодние каникулы в Рязани пройдет ночная лыжная гонка

Региональное министерство спорта приглашает рязанцев и гостей города участвовать в соревнованиях
Яков РЫКОВ
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В новогодние каникулы в Рязани пройдет ночная лыжная гонка.В новогодние каникулы в Рязани пройдет ночная лыжная гонка.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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4 января под Рязанью в биатлонном комплексе «Азмаз» состоится турнир «Ночная лыжная гонка». Заявки на участие можно присылать уже сейчас на адрес электронной почты az.sportclub@mail.ru.

Отметим, что название гонки – «ночная» исключительно условное, так как все мероприятие планируется закончить до 22:00.

В программе мероприятия:

- 18:00 — начало работы мандатной комиссии;

- 19:30-20:00 — выдача стартовых номеров;

- 20:00 — открытие мероприятия «Ночная лыжная гонка»;

- 20:20 — старт соревнований;

- 21:30-21:50 — церемония награждения.

ВАЖНО!

Старт будет парным по два человека, через каждые 30 секунд. Стиль — свободный.

Мужчины пробегут 4 км (4 круга), женщины - 2 км (2 круга).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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