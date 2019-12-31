СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-31T13:38:05+03:00

По словам администрации города, это сделано в целях безопасности и удобства

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31 декабря у рязанского Лесопарка запретили парковку автомобилей, напоминает городская администрация. Речь идет о двух участках: на Окском проезде (запрет с одной стороны дороги) от улицы Свободы до дома №2а и на улице Свободы (запрет с двух сторон дороги) от Окского проезда до перекрестка с улицей Затинной.

Здесь уже установили дорожные знаки «Остановка запрещена», а также таблички «Работает эвакуатор».

По информации властей, сделано это для безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU