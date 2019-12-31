У рязанского Лесопарка запретили парковку автомобилей
31 декабря у рязанского Лесопарка запретили парковку автомобилей, напоминает городская администрация. Речь идет о двух участках: на Окском проезде (запрет с одной стороны дороги) от улицы Свободы до дома №2а и на улице Свободы (запрет с двух сторон дороги) от Окского проезда до перекрестка с улицей Затинной.
Здесь уже установили дорожные знаки «Остановка запрещена», а также таблички «Работает эвакуатор».
По информации властей, сделано это для безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобилей.
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ИСТОЧНИК KP.RU