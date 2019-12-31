СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-31T12:01:21+03:00

В двух районах Рязанской области 31 декабря отключат электричество. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков

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31 декабря, в последний день уходящего года, в двух районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рязанский район:

- село Букрино — с 09:00 до 16:00.

Сараевский район:

- деревня Дмитриевка, деревня Дубровка, село Муравлянка, деревня Ниловка, поселок Призыв, деревня Ремизово-1, деревня Чарыково — с 13:00 до 15:00.

Напомним, 30 декабря без электричества оставались жители около 20 сел и деревень шести районов Рязанской области.

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Молиться круглосуточно можно теперь в четырех районах области (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU