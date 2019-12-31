Елена Сорокина подарила рязанцам чудо в виде снега
Вечером 30 декабря глава администрации Рязани Елена Сорокина подарила жителям и гостям города предновогоднее чудо в виде бумажного снега. Во время выступления чиновницы на сцене, из двух пушек выпалил яркий серпантин – «снег».
— Каждый год в эту пору мы ждем чуда. Скептики говорят, что чудес не бывает. А я провозглашаю: в чудеса нужно верить! Сегодня на улице Почтовой состоялся яркий предновогодний праздник. И как подтверждение моим словам, пошел самый настоящий, такой долгожданный снег.
Отметим, что ранее о предновогоднем чуде в виде снежной метели рязанцев предупредило региональное управление МЧС. По их прогнозам, метель будет и в последний день 2019 года.
— Сейчас время праздничных чудес. Но самое большое чудо – это любовь. О ней мечтают с замиранием сердца, — продолжает Елена Сорокина. — Когда приходит любовь, мир вокруг преображается, становится радужным и волшебным. Полюбив, мы сами можем творить чудеса!
Дорогие рязанцы! Пусть в Новом году к вам придет любовь – полюбите себя, окружающих, полюбите нашу Рязань! Город изменится, когда изменимся мы.
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ИСТОЧНИК KP.RU