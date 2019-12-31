2019-12-31T11:39:11+03:00
Общество

Елена Сорокина подарила рязанцам чудо в виде снега

Глава администрации города поздравила жителей и гостей с Новым годом и пожелала всем любить друг друга и Рязань
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
Изменить размер текста:

Вечером 30 декабря глава администрации Рязани Елена Сорокина подарила жителям и гостям города предновогоднее чудо в виде бумажного снега. Во время выступления чиновницы на сцене, из двух пушек выпалил яркий серпантин – «снег».

— Каждый год в эту пору мы ждем чуда. Скептики говорят, что чудес не бывает. А я провозглашаю: в чудеса нужно верить! Сегодня на улице Почтовой состоялся яркий предновогодний праздник. И как подтверждение моим словам, пошел самый настоящий, такой долгожданный снег.

Отметим, что ранее о предновогоднем чуде в виде снежной метели рязанцев предупредило региональное управление МЧС. По их прогнозам, метель будет и в последний день 2019 года.

— Сейчас время праздничных чудес. Но самое большое чудо – это любовь. О ней мечтают с замиранием сердца, — продолжает Елена Сорокина. — Когда приходит любовь, мир вокруг преображается, становится радужным и волшебным. Полюбив, мы сами можем творить чудеса!

Дорогие рязанцы! Пусть в Новом году к вам придет любовь – полюбите себя, окружающих, полюбите нашу Рязань! Город изменится, когда изменимся мы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Как провести длинные выходные в новогодней столице России

До 8 января включительно рязанцев и гостей города ждет множество мероприятий. «Комсомолка» публикует путеводитель (подробнее).

Где в Рязани выгоднее всего купить еду к новогоднему столу?

Корреспондент «Комсомолки» прошел по рязанским гипермаркетам и выяснил, где дешевле всего приобрести продукты для праздничного застолья (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У рязанского Лесопарка запретили парковку автомобилей
Под Рязанью 31 декабря пьяный дальнобойщик пытался скрыться на фуре
В страшном ДТП в Александро-Невском районе погибли два человека
В двух районах Рязанской области 31 декабря отключат электричество
К рязанцам пришел полицейский Дед Мороз
Елена Сорокина подарила рязанцам чудо в виде снега
Первые московские троллейбусы в Рязани распределят на пять маршрутов
Появились фото первых прибывших в Рязань московских троллейбусов
Рязанцам подробно рассказали о погоде в новогоднюю ночь и первые дни 2020-го
В Рязанской области легковушка протаранила поезд на железнодорожном переезде
Опубликована программа праздника и график работы катка в Новогоднюю ночь
Можно добавки? Чем будут кормить рязанских заключенных на Новый год
Последний день 2019 года рязанцы встретят с метелью
В Сараях погибла женщина, выпавшая из окна первого этажа
Префектом Октябрьского района назначен Валерий Матвеенко