2019-12-31T09:59:58+03:00
Общество

Рязанцам подробно рассказали о погоде в новогоднюю ночь и первые дни 2020-го

Временами осадки, температура по-прежнему значительно выше нормы
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Погода в Рязанской области меняется под влиянием глубокого атлантического циклона. Его атмосферный фронт принес нам в ночь на 31 декабря снегопад, ветер и метели.

Как сообщает Рязанский центр по гидометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки продолжатся днем вторника и в новогоднюю ночь. Притом температура будет колебаться около 0. Не лишним будет сохранять осторожность из-за гололедных явлений. Не добавит комфорта во время гуляний и весьма сильный ветер.

Кроме того, метеорологи рассказали, что 1 января на улице немного похолодает, осадки прекратятся, а ветер стихнет. Однако, если в ночь на 2-е число температура воздуха по области опустится до -9, то днем четверга вновь поднимется к нулевой отметке.

- В среднем температура первых дней нового года останется выше нормы на 7-9 градусов, погода ожидается неустойчивой, временами будут идти осадки, - отмечают специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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