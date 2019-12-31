Рязанцам подробно рассказали о погоде в новогоднюю ночь и первые дни 2020-го
Погода в Рязанской области меняется под влиянием глубокого атлантического циклона. Его атмосферный фронт принес нам в ночь на 31 декабря снегопад, ветер и метели.
Как сообщает Рязанский центр по гидометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки продолжатся днем вторника и в новогоднюю ночь. Притом температура будет колебаться около 0. Не лишним будет сохранять осторожность из-за гололедных явлений. Не добавит комфорта во время гуляний и весьма сильный ветер.
Кроме того, метеорологи рассказали, что 1 января на улице немного похолодает, осадки прекратятся, а ветер стихнет. Однако, если в ночь на 2-е число температура воздуха по области опустится до -9, то днем четверга вновь поднимется к нулевой отметке.
- В среднем температура первых дней нового года останется выше нормы на 7-9 градусов, погода ожидается неустойчивой, временами будут идти осадки, - отмечают специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU