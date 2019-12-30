Опубликована программа праздника и график работы катка в Новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 18:48 2019-12-30T18:52:27+03:00

Покататься на Лыбедском бульваре в ночь с 31 декабря на 1 января можно будет бесплатно

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Администрация Рязани опубликовала полную афишу праздничных мероприятий, которые пройдут на площади Ленина с ночь с 31 декабря на 1 января.

Встреча 2020 года стартует в 23.00 – на сцену выйдут рязанские коллективы. Позже их сменят группа «ПЯТЕRО» и один из основателей группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин – вместе с коллегой Сергеем Богдановым он исполнит все хиты некогда мегапопулярного коллектива.

Праздничный фейерверк намечет на 2 часа ночи, а следом за ним – вновь дискотека, которая продлится до 3 утра.

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Тех, кто танцам предпочитает коньки и уверен, что сможет на них устоять, в Новогоднюю ночь ждут на Лыбедском бульваре: с 22.00 до 3.00 катание бесплатно для всех. Правда прокат коньков в это время работать не будет.

Имейте в виду, что вечером 31 декабря (с 19.00 до 22.00) лед закроют на технический перерыв.

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ИСТОЧНИК KP.RU