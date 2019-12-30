Последний день 2019 года рязанцы встретят с метелью

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-30T16:13:13+03:00

Причем начнется она уже вечером понедельника

Изменить размер текста: A A

ГУ МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение. Согласно ему, во второй половине дня 30 декабря в Рязанскую область придет метель.

«Ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 12-17 м/с, местами метель, снежные заносы, на дорогах гололедица», сообщают спасатели со ссылкой на Рязанский гидрометцентр.

Указанные погодные явления сохранятся и ночью последнего дня 2020 года. Днем вторника также ожидаются осадки, но небольшие, с налипанием мокрого снега. Температура воздуха при этом вновь будет аномально высокой: -7…-2 ночью, -3…+2 днем (до 18.00).

ИСТОЧНИК KP.RU