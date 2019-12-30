В Сараях погибла женщина, выпавшая из окна первого этажа
В понедельник, 30 декабря, трагическое происшествие произошло в райцентре Сарая. Там из окна квартиры многоэтажного дома, расположенной на первом этаже, выпала пожилая женщина. Издательство «Пресса» сообщает, что приехавшие на место происшествия врачи констатировали смерть пострадавшей.
В настоящее время полицейские и следователи Кораблинского МСО СКР по Рязанской области выясняют причины падения женщины. Проводится доследственная проверка.
Напомним, что 29 декабря в Рязани на улице Тимакова пожилая женщина выпала из окна лестничного пролета на восьмом этаже и осталась жива. Она находится в реанимации ОКБ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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