2019-12-30T15:33:15+03:00
Происшествия

В Сараях погибла женщина, выпавшая из окна первого этажа

Полиция и СК проводят доследственную проверку
Роман ДОРОФЕЕВ
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В понедельник, 30 декабря, трагическое происшествие произошло в райцентре Сарая. Там из окна квартиры многоэтажного дома, расположенной на первом этаже, выпала пожилая женщина. Издательство «Пресса» сообщает, что приехавшие на место происшествия врачи констатировали смерть пострадавшей.

В настоящее время полицейские и следователи Кораблинского МСО СКР по Рязанской области выясняют причины падения женщины. Проводится доследственная проверка.

Напомним, что 29 декабря в Рязани на улице Тимакова пожилая женщина выпала из окна лестничного пролета на восьмом этаже и осталась жива. Она находится в реанимации ОКБ.

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Инцидент произошел вечером воскресенья на улице Тимакова (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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