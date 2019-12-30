В Рязани Hyundai на большой скорости влетел в стоящий грузовик

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-30T14:26:43+03:00

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29 декабря в Шиловском районе произошла авария с участием Hyundai Solaris и грузовика MAN. В результате нее один человек погиб и трое пострадали, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Несчастье случилось в 6.20 на 264 километре трассы М5 «Урал». 26-летний житель Саратовской области на своем Hyundai, слишком сильно разогнавшись, не справился с управлением и врезался в фуру, которая стояла на обочине. От столкновения легковой автомобиль смяло, как консервную банку, и отбросило в кювет.

Водитель Hyundai получил травмы, несовместимые с жизнью. Его пассажирам 30 и 60 лет, а также водителю MAN понадобилась медицинская помощь.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU