В Рязани Hyundai на большой скорости влетел в стоящий грузовик
29 декабря в Шиловском районе произошла авария с участием Hyundai Solaris и грузовика MAN. В результате нее один человек погиб и трое пострадали, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Несчастье случилось в 6.20 на 264 километре трассы М5 «Урал». 26-летний житель Саратовской области на своем Hyundai, слишком сильно разогнавшись, не справился с управлением и врезался в фуру, которая стояла на обочине. От столкновения легковой автомобиль смяло, как консервную банку, и отбросило в кювет.
Водитель Hyundai получил травмы, несовместимые с жизнью. Его пассажирам 30 и 60 лет, а также водителю MAN понадобилась медицинская помощь.
Фото: УМВД по Рязанской области.
Фото: УМВД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU