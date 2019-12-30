2019-12-30T13:18:46+03:00
Общество

Андрей Макаров поздравил жителей региона с Новым годом и Рождеством

Председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» пожелал рязанцам счастья и добра
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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Дорогие жители Рязанской области! Друзья!

В канун самых долгожданных, любимых, сказочных праздников от всего сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Перемена года – важный момент в человеческой жизни. Это начало нового этапа, упование на новые надежды. Это праздник контрастов, когда на улице морозно, снежно и темно, а в наших домах – тепло, светло и уютно.

Пусть же эти удивительные добрые и светлые праздники вселяют в наши сердца веру в лучшее.

Живите в ладу со всеми и с самим с собой, а самое важное и нужное в этой жизни – дом, семья, работа – всегда приносят вам радость.

С пожеланиями счастья и добра каждому из вас!

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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