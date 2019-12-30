Андрей Макаров поздравил жителей региона с Новым годом и Рождеством
Дорогие жители Рязанской области! Друзья!
В канун самых долгожданных, любимых, сказочных праздников от всего сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Перемена года – важный момент в человеческой жизни. Это начало нового этапа, упование на новые надежды. Это праздник контрастов, когда на улице морозно, снежно и темно, а в наших домах – тепло, светло и уютно.
Пусть же эти удивительные добрые и светлые праздники вселяют в наши сердца веру в лучшее.
Живите в ладу со всеми и с самим с собой, а самое важное и нужное в этой жизни – дом, семья, работа – всегда приносят вам радость.
С пожеланиями счастья и добра каждому из вас!
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ИСТОЧНИК KP.RU