2019-12-30T12:37:47+03:00
Общество

Аркадий Фомин пожелал рязанцам здоровья, счастья, благополучия и успехов

Секретарь рязанского отделения партии «Единая Россия», председатель Рязанской областной Думы поздравил жителей региона с Новым годом и Рождеством
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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Уважаемые жители Рязанской области, дорогие друзья!

Остается совсем немного времени до боя курантов, когда семьи и друзья соберутся за праздничным столом для того, чтобы встретить новый 2020-й год.

Мы все готовимся и ждем этот праздник с особым настроением, говорим друг другу важные теплые и добрые слова.

2019 год был непростым, но интересным, наполненным разными событиями. Мы вместе работали, старались сделать так, чтобы наш регион становился более благоустроенным и комфортным для людей.

Депутатами Рязанской областной Думы приняты законы, направленные на повышение качества жизни, привлечение инвестиций, развитие местных инициатив, укрепление социальной инфраструктуры, решение демографических проблем.

Рязанская область – один из лидеров по реализации национальных проектов, инициированных Президентом РФ. И в утвержденном бюджете заложено дальнейшее софинансирование строительства больниц, школ, детских садов, учреждений физкультуры и спорта.

Уверен, у всех нас есть повод гордиться результатами уходящего года и желание ставить перед собой новые, амбициозные задачи.

В канун нового года я хочу поблагодарить всех вас за труд в самых разных сферах и участие в жизни Рязанской области и нашей страны. За внимание и тепло, которое вы дарите тем, кому это важно и необходимо.

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, счастья, благополучия и успехов!

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Аркадий Фомин пожелал рязанцам здоровья, счастья, благополучия и успехов
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