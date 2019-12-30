Аркадий Фомин пожелал рязанцам здоровья, счастья, благополучия и успехов
Уважаемые жители Рязанской области, дорогие друзья!
Остается совсем немного времени до боя курантов, когда семьи и друзья соберутся за праздничным столом для того, чтобы встретить новый 2020-й год.
Мы все готовимся и ждем этот праздник с особым настроением, говорим друг другу важные теплые и добрые слова.
2019 год был непростым, но интересным, наполненным разными событиями. Мы вместе работали, старались сделать так, чтобы наш регион становился более благоустроенным и комфортным для людей.
Депутатами Рязанской областной Думы приняты законы, направленные на повышение качества жизни, привлечение инвестиций, развитие местных инициатив, укрепление социальной инфраструктуры, решение демографических проблем.
Рязанская область – один из лидеров по реализации национальных проектов, инициированных Президентом РФ. И в утвержденном бюджете заложено дальнейшее софинансирование строительства больниц, школ, детских садов, учреждений физкультуры и спорта.
Уверен, у всех нас есть повод гордиться результатами уходящего года и желание ставить перед собой новые, амбициозные задачи.
В канун нового года я хочу поблагодарить всех вас за труд в самых разных сферах и участие в жизни Рязанской области и нашей страны. За внимание и тепло, которое вы дарите тем, кому это важно и необходимо.
Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, счастья, благополучия и успехов!
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