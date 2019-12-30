В Старожиловском районе построили мост за 120 млн рублей
В деревне Аристово Старожиловского района завершили строительство моста через реку Проня и дороги, ведущей к складу ОАО «Рязаньрыбпром», сообщает министерство транспорта Рязанской области.
Финансирование строительства автодороги протяженностью 2,76 км и возведение 60-метрового моста шло из федерального, областного и местного бюджетов. Общая стоимость превысила 120 млн рублей.
Дорогу уже открыли для транспорта, сдали объект в установленные сроки.
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ИСТОЧНИК KP.RU