В Старожиловском районе построили мост за 120 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-30T11:49:08+03:00

Деньги поступили из казны трех уровней – федерального, областного и районного

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В деревне Аристово Старожиловского района завершили строительство моста через реку Проня и дороги, ведущей к складу ОАО «Рязаньрыбпром», сообщает министерство транспорта Рязанской области.

Финансирование строительства автодороги протяженностью 2,76 км и возведение 60-метрового моста шло из федерального, областного и местного бюджетов. Общая стоимость превысила 120 млн рублей.

Дорогу уже открыли для транспорта, сдали объект в установленные сроки.

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ИСТОЧНИК KP.RU