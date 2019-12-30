Посетитель кафе в центре Рязани устроил стрельбу
Дебошир воспользовался травматическим пистолетом. К счастью, обошлось без жертв
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В ночь на воскресенье, 29 декабря, в одно из кафе на улице Дзержинского в Рязани нагрянули силовики. Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, наряд вневедомственной охраны среагировал на сигнал с тревожной кнопки.
Как оказалось, около 2 часов ночи в заведении произошел конфликт. Житель Милославского района, повздорив с кем-то из посетителей, достал травматический пистолет и выстрелил вверх.
В итоге дебошира задержали и передали полиции. Оружие он носил на законных основаниях.
ИСТОЧНИК KP.RU