Посетитель кафе в центре Рязани устроил стрельбу

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-30T11:23:42+03:00

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В ночь на воскресенье, 29 декабря, в одно из кафе на улице Дзержинского в Рязани нагрянули силовики. Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, наряд вневедомственной охраны среагировал на сигнал с тревожной кнопки.

Как оказалось, около 2 часов ночи в заведении произошел конфликт. Житель Милославского района, повздорив с кем-то из посетителей, достал травматический пистолет и выстрелил вверх.

В итоге дебошира задержали и передали полиции. Оружие он носил на законных основаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU