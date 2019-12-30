Молзавод в Рязанской области использовал в качестве сырья просрочку

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-30T09:48:38+03:00

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Ряжский молочный завод изготавливал свою продукцию из просроченного сырья. Такой факт выявил Россельхознадзор с помощью информационной системы «Меркурий».

Как сообщили в управлении по Рязанской и Тамбовской областям, ветеринарные сопроводительные документы оформлялись на молоко и сливки уже на тот момент, когда их срок годности истек. Затем указанное предприятие не постеснялось пустить это все в производство.

В итоге ООО «Ряжский молочный завод» оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение технических регламентов.

ИСТОЧНИК KP.RU