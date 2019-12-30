Молзавод в Рязанской области использовал в качестве сырья просрочку
Предприятие, работающее в Ряжске, оштрафовали за нарушение техрегламентов
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Ряжский молочный завод изготавливал свою продукцию из просроченного сырья. Такой факт выявил Россельхознадзор с помощью информационной системы «Меркурий».
Как сообщили в управлении по Рязанской и Тамбовской областям, ветеринарные сопроводительные документы оформлялись на молоко и сливки уже на тот момент, когда их срок годности истек. Затем указанное предприятие не постеснялось пустить это все в производство.
В итоге ООО «Ряжский молочный завод» оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение технических регламентов.
ИСТОЧНИК KP.RU