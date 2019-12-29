В Рязани неизвестные спилили голубую ель

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-29T15:38:26+03:00

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Около полудня в воскресенье, 29 декабря, в группе «Рязань» в социальной сети «ВКонтакте» разместили информацию о неприятном инциденте в микрорайоне Песочня. Там на улице Песочинская минувшей ночью неизвестные спилили половину красивой голубой ели.

- Красавица елка радовала глаз и вот, что от нее осталось, - возмущаются местные жители. И задаются вопросом:

- Неужели в людях все человеческое иссякло?

Очевидно, что ель понадобилась кому-то для оформления домашнего новогоднего интерьера. Остается только удивляться, насколько же человеку должно быть наплевать на остальных, если он готов, ради своего мнимого благополучия поступать подобным образом.

Полиция по данному факту проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU