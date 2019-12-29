2019-12-29T13:35:03+03:00
Общество

Самую большую елку Рязани соберут из… автомобилей

Сообщество «Подслушано у водителей Рязани» планирует установить «рекорд» 30 декабря
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Многотысячное сообщество автолюбителей «Подслушано у водителей Рязани» (социальная сеть «ВКонтакте») запланировало новогоднюю акцию.

- Рязань – новогодняя столица. В связи с эти, по многочисленным просьбам, мы решили построить елку из машин!

Желающих поучаствовать в акции ждут в понедельник, 30 декабря, на парковке автоспортивного комплекса «Атрон» (деревня Секиотово Рязанского района) в 19.00. Предполагается, что выстраивание автомобилей в елку займет порядка двух часов. Снять этот арт-объект можно будет с помощью коптера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани неизвестные спилили голубую ель
В Михайловском районе насмерть сбили мужчину и спрятали его тело в кювете
Самую большую елку Рязани соберут из… автомобилей
Рязанский этап сохранил свое место в календаре RDS GP 2020 года
Рязанский митрополит заложил храм в Венгрии
В Пронском районе пенсионер погиб, попав под несколько машин
«Водоканал» заказал ремонт самого проблемного коллектора Рязани
Дорожное радио на посту ДПС поздравило рязанцев с Новым годом
От рязанских маршрутчиков потребовали не высаживать детей
В Спас-Клепиках восстановили школу, где давал уроки Есенин
В Рязани устроят большой предновогодний сюрприз на Почтовой
Самую мобильную новогоднюю ель Рязани вновь вернули на место
В касимовском селе Пустынь двое злоумышленников ворвались в дом пенсионеров
В Канищеве заметили еще несколько мертвых птиц
В Рязани научились дробить камни в почках с помощью лазера
Для рязанской полиции закупили 51 автомобиль
Компания VELLCOM объявила скидки на квартиры
Преступная группа похитила из рязанского нефтепровода 142 тысячи литров топлива
Владимир Винокур отметит с рязанцами «70 лет шутя»
В Рязани застройщик хочет возвести высотки на месте артезианских скважин
В Рязани нашли фальсифицированное сливочное масло
Рязанские нефтепереработчики подарили детям праздник и новогоднее настроение
Власти Рязани ликвидируют еще один островок бесплатной парковки в центре города
Десятки призов и подарков получат в январе покупатели квартир «Зеленого сада»
В Рязани будут судить бывшего адвоката за взятку и мошенничество
В Рязани чиновники решили, каким должно быть благоустройство
В Рязани иномарка сбила четверых пешеходов. Из них – двое детей