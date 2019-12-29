Самую большую елку Рязани соберут из… автомобилей

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-29T13:35:03+03:00

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Многотысячное сообщество автолюбителей «Подслушано у водителей Рязани» (социальная сеть «ВКонтакте») запланировало новогоднюю акцию.

- Рязань – новогодняя столица. В связи с эти, по многочисленным просьбам, мы решили построить елку из машин!

Желающих поучаствовать в акции ждут в понедельник, 30 декабря, на парковке автоспортивного комплекса «Атрон» (деревня Секиотово Рязанского района) в 19.00. Предполагается, что выстраивание автомобилей в елку займет порядка двух часов. Снять этот арт-объект можно будет с помощью коптера.

ИСТОЧНИК KP.RU