2019-12-29T13:13:28+03:00
Спорт

Рязанский этап сохранил свое место в календаре RDS GP 2020 года

Лучшие дрифт-пилоты России и мира соберутся в городе на Оке в конце мая
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Фото: RDS GP 2019, Рязань.Фото: RDS GP 2019, Рязань.
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Российская дрифт серия опубликовала календарь RDS GP 2020 года. Сезон начнется 2-3 мая на автодроме Moscow Raceway. Далее участники серии приедут в Рязань, где 23-24 мая на АСК «Атрон» пройдет второй этап. Заключительный этап пройдет в Сочи 17-18 октября.

Всего в календаре семь гонок. География впечатляет: от Москвы до Красноярска, от Нижнего Новгорода до Сочи.

Напомним, что помимо пилотов из России на этапах RDS GP можно увидеть дрифтеров из Беларуси, Украины, Прибалтики, Западной Европы, Азия, США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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