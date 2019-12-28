2019-12-28T18:40:11+03:00
Общество

Рязанский митрополит заложил храм в Венгрии

А именно – в городе Хевизе, который является популярным курортом
Антон КОНОВАЛОВ
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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, который является также управляющим Венгерской епархией, заложил первый православный храм на Западе Венгрии. Построят его в городе Хевиз – популярном курорте, который известен самым большим в Европе термальным озером и лечебницами.

- Как гласит древнее придание, 1500 лет назад здесь получил исцеление будущий святой император Феодосий Великий (Флавий Феодосий, последний правитель единой Римской империи). С тех пор сюда приезжают многие недугующие люди, - сказал митрополит.

Затем священнослужитель посчитал необходимым заявить, что «исцеление – это результат не только медицинских манипуляций, но и божественной милости и благодати».

Как передает пресс-служба Рязанской епархии, на церемонии присутствовал мэр Хевиза Папп Габор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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