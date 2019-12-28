Дорожное радио на посту ДПС поздравило рязанцев с Новым годом

СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-28T13:56:20+03:00

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27 декабря в преддверии Нового года «Дорожное радио Рязань» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и партнерами провели праздничную акцию «В Новый Год вместе с Дорожным». В этот день на значимом посту города законопослушных участников дорожного движения сам Дед Мороз поздравил с наступающими праздниками, напомнил о важности соблюдения правил Дорожного движения и подарил памятные подарки от Дорожного радио Рязань и партнеров.

Для многих рязанцев и гостей города это стало приятной неожиданностью.

«Верных путей и безопасных дорог, а еще здоровья, счастья и любви! Доброго и душевного Нового года!», - такие пожелания адресовало рязанцам «Дорожное Радио Рязань».

Фото: Дорожное радио.

Для сотрудников ГИБДД и «Дорожного радио Рязань» акция уже стала доброй традицией, ведь дарить подарки – это одна из самых приятных миссий.

В этом году акция «В Новый год вместе с Дорожным» получила поддержку друзей и партнеров радиостанции:

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Фото: Дорожное радио.

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