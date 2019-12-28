В Спас-Клепиках восстановили школу, где давал уроки Есенин
2 января 2020 года в Спас-Клепиках начнет работать новый музей в школе грамоты, где преподавал Сергей Есенин. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея-заповедника поэта в Константинове Бориса Иогансона, здание, уничтоженное в 90-х в результате пожара, восстановлено по фотографиям на том же месте.
Есенин проходил педагогическую практику в школе грамоты в 1911-1912 годах. Расположена она рядом с второклассной учительской школой, где Есенин учился в 1909-1911 годах, - там также представлены различные экспонаты и показан быт тех времен.
Новая же экспозиция расположилась в трех залах, рассказывает о первых уроках, которые давал Есенин, о местных базарах и ярмарках, участником которых он был. Наполнять эту экспозицию музею-заповеднику помогали потомки учителей, учеников и одноклассников поэта.
ИСТОЧНИК KP.RU