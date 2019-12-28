В Спас-Клепиках восстановили школу, где давал уроки Есенин

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-28T11:18:40+03:00

Там сделали музей. Экспозицию можно будет посетить со 2 января

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2 января 2020 года в Спас-Клепиках начнет работать новый музей в школе грамоты, где преподавал Сергей Есенин. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея-заповедника поэта в Константинове Бориса Иогансона, здание, уничтоженное в 90-х в результате пожара, восстановлено по фотографиям на том же месте.

Есенин проходил педагогическую практику в школе грамоты в 1911-1912 годах. Расположена она рядом с второклассной учительской школой, где Есенин учился в 1909-1911 годах, - там также представлены различные экспонаты и показан быт тех времен.

Новая же экспозиция расположилась в трех залах, рассказывает о первых уроках, которые давал Есенин, о местных базарах и ярмарках, участником которых он был. Наполнять эту экспозицию музею-заповеднику помогали потомки учителей, учеников и одноклассников поэта.

ИСТОЧНИК KP.RU