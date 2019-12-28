В Рязани устроят большой предновогодний сюрприз на Почтовой

СЕГОДНЯ 10:08 2019-12-28T10:38:28+03:00

Тем, кто придет на улицу Почтовую вечером 30 декабря, обещают таинственный предновогодний сюрприз. Фото: Владимир ФРОЛОВ

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30 декабря в 19.00 на улице Почтовой в Рязани начнется предновогодняя праздничная программа «С новым счастьем, или В ожидании чудес». Администрация города обещает устроить всем большой предновогодний сюрприз, который пока держится в тайне, и сообщает, что горожан и туристов ждут угощения, подарки, конкурсы и концерт.

Кроме того, гостей мероприятия, особенно юных, будут развлекать квартет персонажей «Новогодней столицы 2020»: Косопуз, Авдотья Рязаночка, Забава Путятишна и Евпатий.

ИСТОЧНИК KP.RU