2019-12-28T10:38:28+03:00
Общество

В Рязани устроят большой предновогодний сюрприз на Почтовой

На главной пешеходной улице всех ждут вечером 30 декабря
Антон КОНОВАЛОВ
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Тем, кто придет на улицу Почтовую вечером 30 декабря, обещают таинственный предновогодний сюрприз.Тем, кто придет на улицу Почтовую вечером 30 декабря, обещают таинственный предновогодний сюрприз.Фото: Владимир ФРОЛОВ
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30 декабря в 19.00 на улице Почтовой в Рязани начнется предновогодняя праздничная программа «С новым счастьем, или В ожидании чудес». Администрация города обещает устроить всем большой предновогодний сюрприз, который пока держится в тайне, и сообщает, что горожан и туристов ждут угощения, подарки, конкурсы и концерт.

Кроме того, гостей мероприятия, особенно юных, будут развлекать квартет персонажей «Новогодней столицы 2020»: Косопуз, Авдотья Рязаночка, Забава Путятишна и Евпатий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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