Самую мобильную новогоднюю ель Рязани вновь вернули на место
Новогодняя ель, украшенная десятком новеньких противогазов, вновь вернулась на улицу Почтовую после участия в конкурсе деревьев, украшенных силами рязанских предприятий. «Лесная красавица» выполненная в постапокалиптическом снова стоит у заведения в котором ее и придумали.
Напомним, что рязанским властям не понравилось, что на главной пешеходной улице 16 декабря появилась несогласованная ель. Якобы для установки на муниципальной земле этого арт-объекта необходимо получить письменное разрешение. Но есть предположение, что противогазы - прямой отсыл к плохой экологии, который очень болезненно воспринимается чиновниками всех уровней.
Как бы то ни было, 17 декабря елку перенесли на Лыбедский бульвар к другим новогодним «дизайнерским» объектам.
Тогда в ситуацию пришлось вмешиваться главе администрации Рязани Елене Сорокиной, что поставило многих в неловкое положение. На встрече прошедшей поздно вечером 16 декабря, руководство заведения и сити-менеджер договорились, что после участия в конкурсе, ель снова вернут на прежнее место.
И вот днем 27 декабря возмутительница спокойствия вновь оказалась у родного крыльца. И пока неизвестно какое место она займет в конкурсе новогодних елей, но точно, что самой мобильной, назвать ее по праву можно.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани установили елку из противогазов
«Лесная красавица», выполненная в постапокалиптическом стиле, появилась на улице Почтовой (подробнее).
В Рязани - новогодней столице - демонтировали елку из противогазов
Креативный арт-объект не был согласован с чиновниками. Власти решили в срочном порядке от него избавиться (подробнее).
Несогласованную рязанскую елку из противогазов отправили на Лыбедский бульвар
Вопрос о том, что делать с необычным символом Нового года, решался на самом высоком уровне (подробнее).
С самой актуальной новогодней елки в Рязани украли два противогаза
Отметим, что всего на новогодней конструкции более 80 средств химической защиты (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU