Самую мобильную новогоднюю ель Рязани вновь вернули на место

СЕГОДНЯ 21:07 2019-12-27T21:10:41+03:00

«Лесная красавица» из противогазов уже в третий раз меняет локацию

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Новогодняя ель, украшенная десятком новеньких противогазов, вновь вернулась на улицу Почтовую после участия в конкурсе деревьев, украшенных силами рязанских предприятий. «Лесная красавица» выполненная в постапокалиптическом снова стоит у заведения в котором ее и придумали.

Напомним, что рязанским властям не понравилось, что на главной пешеходной улице 16 декабря появилась несогласованная ель. Якобы для установки на муниципальной земле этого арт-объекта необходимо получить письменное разрешение. Но есть предположение, что противогазы - прямой отсыл к плохой экологии, который очень болезненно воспринимается чиновниками всех уровней.

Как бы то ни было, 17 декабря елку перенесли на Лыбедский бульвар к другим новогодним «дизайнерским» объектам.

Тогда в ситуацию пришлось вмешиваться главе администрации Рязани Елене Сорокиной, что поставило многих в неловкое положение. На встрече прошедшей поздно вечером 16 декабря, руководство заведения и сити-менеджер договорились, что после участия в конкурсе, ель снова вернут на прежнее место.

И вот днем 27 декабря возмутительница спокойствия вновь оказалась у родного крыльца. И пока неизвестно какое место она займет в конкурсе новогодних елей, но точно, что самой мобильной, назвать ее по праву можно.

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ИСТОЧНИК KP.RU