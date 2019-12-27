В касимовском селе Пустынь двое злоумышленников ворвались в дом пенсионеров

СЕГОДНЯ 19:06 2019-12-27T19:10:14+03:00

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Касимовские полицейские «по горячим следам» раскрыли разбойное нападение на пенсионеров села Пустынь.

К стражам правопорядка обратилась жительница упомянутого выше села. Женщина сообщила, что ее 72-летнего мужа неизвестные ударили металлической трубой по голове, а у нее требовали денег и угрожали расправой.

Далее выяснилось, что муж открыл калитку двум мужчинам. Те ударили его металлической трубой по голове, а затем ворвались в дом. Женщина испугалась, но попыталась обмануть злоумышленников, сказав, что деньги спрятаны в надворной постройке. Вместе с налетчиками она вышла во двор, а там отбежала к забору и начала взывать к соседям. Налетчики, опешив, решили ретироваться.

Личности нападавших полицейские установили по описанию. По подозрению в причастности к преступлению в настоящее время задержаны двое жителей Касимовского района 36-ти и 47-ми лет.

Также установлено, что в день преступления они вместе выпивали в соседней деревне. Когда алкоголь закончился, старший вспомнил, что делая ремонт в доме пенсионеров, заприметил у них сейф. Собутыльники решились на криминал.

В настоящее время мужчины задержаны, им грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU